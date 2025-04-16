Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

Türkiye'de gönüllü geri dönüş programları meyvesini veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel verilere göre, sadece 2025'in ilk dört ayında 136 binden fazla Suriyeli ülkelerine döndü.
🇹🇷 TÜRKİYE'DE KAÇ YABANCI VAR? (13 NİSAN 2025 İTİBARIYLA)
🟦 Geçici koruma altındaki Suriyeliler:
➡️ 2 milyon 782 bin 733 kişi
🟥 Uluslararası koruma statüsünde bulunanlar:
➡️ 178 bin 399 kişi
👉 TOPLAM: 4 milyon 43 bin 215 yabancı
🚪 HANGİ SINIR KAPILARINDAN ÇIKIŞ YAPILDI? (9 ARALIK 2024 – 13 NİSAN 2025)
🟢 Hatay / Cilvegözü: 87.867 kişi
🟢 Kilis / Öncüpınar: 63.532 kişi
🟢 Hatay / Yayladağı: 10.151 kişi
🟢 Gaziantep / Karkamış: 7.127 kişi
🟢 Hatay / Zeytindalı: 5.410 kişi
🟢 Şanlıurfa / Akçakale: 1.425 kişi
🧾 Toplam geri dönen Suriyeli sayısı (sadece bu dönemde): 175 bin 512
📅 GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYILARI – YILLARA GÖRE DAĞILIM
|Yıl
|Gönüllü Dönen Suriyeli
|2017
|117.919
|2018
|173.124
|2019
|93.249
|2020
|39.319
|2021
|56.963