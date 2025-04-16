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Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan yabancılara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 itibarıyla Türkiye'de toplam 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluştururken, gönüllü geri dönüş yapanların sayısında da son yılların en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 18:13
Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

Türkiye'de gönüllü geri dönüş programları meyvesini veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel verilere göre, sadece 2025'in ilk dört ayında 136 binden fazla Suriyeli ülkelerine döndü.

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

🇹🇷 TÜRKİYE'DE KAÇ YABANCI VAR? (13 NİSAN 2025 İTİBARIYLA)

🟦 Geçici koruma altındaki Suriyeliler:

➡️ 2 milyon 782 bin 733 kişi

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

🟨 İkamet izniyle Türkiye'de kalan yabancılar:

➡️ 1 milyon 82 bin 83 kişi

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

🟥 Uluslararası koruma statüsünde bulunanlar:

➡️ 178 bin 399 kişi

👉 TOPLAM: 4 milyon 43 bin 215 yabancı

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

🔄 GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI KAÇA ULAŞTI?

2017'den bu yana gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı: 915 bin 515


🔹 Sadece 2024 yılında dönen kişi sayısı: 163 bin 292
🔹 2025'in ilk 3.5 ayında (13 Nisan'a kadar): 136 bin 545 kişi

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

🚪 HANGİ SINIR KAPILARINDAN ÇIKIŞ YAPILDI? (9 ARALIK 2024 – 13 NİSAN 2025)

  • 🟢 Hatay / Cilvegözü: 87.867 kişi

  • 🟢 Kilis / Öncüpınar: 63.532 kişi

  • 🟢 Hatay / Yayladağı: 10.151 kişi

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

  • 🟢 Gaziantep / Karkamış: 7.127 kişi

  • 🟢 Hatay / Zeytindalı: 5.410 kişi

  • 🟢 Şanlıurfa / Akçakale: 1.425 kişi

🧾 Toplam geri dönen Suriyeli sayısı (sadece bu dönemde): 175 bin 512

Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

📅 GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYILARI – YILLARA GÖRE DAĞILIM

Yıl Gönüllü Dönen Suriyeli
2017 117.919
2018 173.124
2019 93.249
2020 39.319
2021 56.963
Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı
2022 58.758
2023 76.346
2024 163.292
2025 (13 Nisan'a kadar) 136.545
TOPLAM 915.515 kişi
Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

Fotoğraflar: AA