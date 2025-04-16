Türkiye’de kaç Suriyeli kaldı? Hangi kapıdan kaç kişi çıkış yaptı? Bakanlık resmi rakamları açıkladı

Türkiye'de gönüllü geri dönüş programları meyvesini veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel verilere göre, sadece 2025'in ilk dört ayında 136 binden fazla Suriyeli ülkelerine döndü.

➡️ 2 milyon 782 bin 733 kişi

➡️ 1 milyon 82 bin 83 kişi

👉 TOPLAM: 4 milyon 43 bin 215 yabancı

🔄 GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI KAÇA ULAŞTI?

2017'den bu yana gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı: 915 bin 515



🔹 Sadece 2024 yılında dönen kişi sayısı: 163 bin 292

🔹 2025'in ilk 3.5 ayında (13 Nisan'a kadar): 136 bin 545 kişi