Türkiyede halk döviz bürolarında soluğu alıyor

Türkiye'de halk döviz bürolarında soluğu alıyor
Türkiye'de vatandaşlar, sabah saatlerinde ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu.
ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Dolar kuru üzerinen Türkiye'ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da sabah saatlerinde dövüz bürolarına akın ederek ellerindeki Dolarları bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası'na çevirmek için dakikalarca bekledi. Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.
Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek 3 milyon dolar bozdurdu. Basın açıklaması yapan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD olarak, yeni Türkiye'nin yeni iş derneği olarak biz hep şu sözle, Türkiye'nin geleceğinde var olacağımızı söylemiştik. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız demiştik.