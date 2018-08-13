Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme

#ABDyeReklamVerme HASTAGI İLE KAMPANYA BAŞLATILDI

ABD defalarca deneyip de başaramadığı Türkiye'yi işgal planını bu kez de ekonomik terör girişimi üzerinden devreye soktu. Gezi Olayları'nda halkı kışkırtarak sokağa dökmeye çalışan, 15 Temmuz'da ise FETÖ'yü kullanarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan ABD, bu kez de dolar üzerinden spekülatif hareketlerle diz çöktürmeye çalışıyor. Bu duruma sesiz kalmayan binlerce Twitter kullanıcısı #ABDyeReklamVerme hashtagi ile kampanya başlattı.