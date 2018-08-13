Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme
ABD'nin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi ortaya çıkan papaz Andrew Brunson yüzünden Türkiye'ye karşı başlattığı dolar operasyonu sonrası sosyal medyadan ABD'ye tepki çığ gibi büyüyor. #ABDyeReklamVerme hashtagi ile başlatılan kampanyada ABD'nin şirketleri; Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, Twitter, Google ve FOX TV'ye reklam veren Türk firmalarına "reklam vermeyin" çağrısı yapılıyor. Paylaşılan tweetlerde ise "Ülkemize savaş açan firmalara reklam vererek para kazandırma." mesajı veriliyor.
#ABDyeReklamVerme HASTAGI İLE KAMPANYA BAŞLATILDI
ABD defalarca deneyip de başaramadığı Türkiye'yi işgal planını bu kez de ekonomik terör girişimi üzerinden devreye soktu. Gezi Olayları'nda halkı kışkırtarak sokağa dökmeye çalışan, 15 Temmuz'da ise FETÖ'yü kullanarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan ABD, bu kez de dolar üzerinden spekülatif hareketlerle diz çöktürmeye çalışıyor. Bu duruma sesiz kalmayan binlerce Twitter kullanıcısı #ABDyeReklamVerme hashtagi ile kampanya başlattı.
TÜRK FİRMALARA ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Çağrıda bulunulan firmalar arasında THY, Garanti Bankası, Turkcell, Akabank, Hepsiburada, Finansbak, N11, İş Bankası, Yapı Kredi, Ülker, Türk Telekom, Arçelik, Yaşar Holding, Halbank, Boydak, Doğuş Otomotiv, Vestel, Pegasus, Sütaş Gıda, Türkiye Ekonomi Bankası, Hayat Kimya, Timur Gayrimenkul, Vatan Bilgisayar gibii firmalar var.
EKONOMİK 15 TEMMUZ'DA DESTEK VEREN FOX TV'YE DE TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yer alan FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişiminde de Trump yönetimine destek veriyor. Sosyal medya kullanıcıları İslamofobik çıkışları ile sık sık adını duyuran ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV olmak üzere tüm medya kuruluşlarına "reklam vermeyin kampanyası başlattı.