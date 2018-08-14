Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: 'Kaplan'

14 Ağustos 2018 Salı, 14:01:04 Güncelleme: 14:02:32
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Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948'de av-bombardıman rolünde kurulan kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında diğer filolarla önemli başarılar elde etti.
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Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda aktif rol aldı.
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Balıkesir'de 70 yıl önce av-bombardıman uçağı rolünde kurulan 192. Filo'nun tüm uçakları F-16'dan oluşuyor. Filo peçini 1950'de kaplan olarak seçmesinin ardından da Kaplan Filo olarak tanınıyor.
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Savaş ve barışta birçok önemli operasyonda rol alan, 1973'te İtalya'da yapılan BEST-HIT yarışmasında F-5 ile birinci olan 192. Filo, Kıbrıs Barış Harekatı ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uyguladığı hava harekatlarında gösterdiği başarılarla da biliniyor.
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Bir kaplanın avına olan saldırganlığı, sabrı, sakinliği ve ani vuruşunu hava operasyonlarında ortaya koyan çelik kanatlar, dosta güven, düşmana korku veriyor.