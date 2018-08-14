Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: 'Kaplan'

Savaş ve barışta birçok önemli operasyonda rol alan, 1973'te İtalya'da yapılan BEST-HIT yarışmasında F-5 ile birinci olan 192. Filo, Kıbrıs Barış Harekatı ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uyguladığı hava harekatlarında gösterdiği başarılarla da biliniyor.