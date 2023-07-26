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İstanbul'da termometreler 43 dereceyi gördü! Vatandaşlar nasıl serinleyeceğini şaşırdı! Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı

Bugün İstanbul'da hava kaç derece? sorusunun yanıtı öğle vaktiyle birlikte artan sıcaklıkların ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden sıcak hava dalgası için İstanbulluları uyarmıştı. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçüldü. Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik de 40 dereceyi geçti. Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 15:31 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 15:39
İstanbul’da termometreler 43 dereceyi gördü! Vatandaşlar nasıl serinleyeceğini şaşırdı! Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

İstanbul’da termometreler 43 dereceyi gördü! Vatandaşlar nasıl serinleyeceğini şaşırdı! Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı 2

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

İstanbul’da termometreler 43 dereceyi gördü! Vatandaşlar nasıl serinleyeceğini şaşırdı! Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı 3

"GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK"
Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

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