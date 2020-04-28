RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı." dedi. Peki 28 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

28.04.2020 19:19 - Son Güncelleme: 28.04.2020 19:19
Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı." dedi.

Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

Peki 28 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti
Türkiye'de 28 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti
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