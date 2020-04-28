RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 215 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Virüse karşı aldığı tedbirler ve sağlık alt yapısı ile virüsü izole etme noktasına gelen Türkiye dünyada büyük ses getirdi. Amerika ve Avrupa sağlık çalışanlarına dahi maske bulamazken Türkiye vatandaşlarına ücretsiz maske dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor. Dünya genelinde bulunan 60 binden fazla vatandaşını ülkesine getirip sahip çıkan Türkiye İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için de ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirdi. Ülke içinde gerekli adımları atan ve vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, diğer ülkelerden gelen yardım taleplerini de geri çevirmedi. İngiltere'den Çin'e ABD'den Mozambik'e kadar 55 ülkeye tıbbı malzeme ve gıda yardımında bulunan Türkiye bu duruşuyla da dünyaya örnek oldu. İşte Türkiye'nin yardım ettiği o ülkelerden bazıları…

28.04.2020 22:31 - Son Güncelleme: 28.04.2020 22:59
Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 215 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Virüse karşı aldığı tedbirler ve sağlık alt yapısı ile virüsü izole etme noktasına gelen Türkiye dünyada büyük ses getirdi. Amerika ve Avrupa sağlık çalışanlarına dahi maske bulamazken Türkiye vatandaşlarına ücretsiz maske dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor.

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Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

Dünya genelinde bulunan 60 binden fazla vatandaşını ülkesine getirip sahip çıkan Türkiye İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için de ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirdi. Ülke içinde gerekli adımları atan ve vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, diğer ülkelerden gelen yardım taleplerini de geri çevirmedi.

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

İngiltere'den Çin'e ABD'den Mozambik'e kadar 55 ülkeye tıbbı malzeme ve gıda yardımında bulunan Türkiye bu duruşuyla da dünyaya örnek oldu. İşte Türkiye'nin yardım ettiği o ülkelerden bazıları ve gönderilen yardım malzemeleri…

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

ABD
500.000 Cerrahi maske
N95 Maske
Siper, gözlük
Tulum
Dezenfektan

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu! 55 ülkeye yardım eli uzattı

AFGANİSTAN
100.00 Maske

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