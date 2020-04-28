RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

Son dakika haberi... Son günlerde koronavirüsle mücadelede umut veren rakamların gelmesiyle birlikte normalleşme çalışmaları da hızlandırıldı. Gelen son bilgilere göre normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. İşte detaylar.

28.04.2020 10:20 - Son Güncelleme: 28.04.2020 10:40
Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor.

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Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

KRİTER SON 5 GÜN
Hürriyer'in haberine göre kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU
Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

TURİZM VE ULAŞIMA YENİ KURALLAR
Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek.

Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak

Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

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