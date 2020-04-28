Koronavirüsle mücadelede normale dönüş sürecinin detayları belli oldu! Normalleşme o illerden başlayacak
Son dakika haberi... Son günlerde koronavirüsle mücadelede umut veren rakamların gelmesiyle birlikte normalleşme çalışmaları da hızlandırıldı. Gelen son bilgilere göre normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. İşte detaylar.
Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor.
HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU
Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.