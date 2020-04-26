RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 50 bin testten 30 bini kullanıldı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı." dedi. Peki 26 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

26.04.2020 19:40 - Son Güncelleme: 26.04.2020 19:40
Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Peki 26 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu?

Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 50 bin testten 30 bini kullanıldı
Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 50 bin testten 30 bini kullanıldı
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