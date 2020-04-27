RAMAZAN İMSAKİYE
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Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın dikkatini çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanya da büyük ses getirdi. Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek çığ gibi büyürken, sporcusundan sanatçısına, iş insanından sivil vatandaşına kadar her kesim elini taşın altına koydu. Dev kampanyaya 26 Nisan 2020 itibarıyla toplam 728 bin 027 bağış yapılırken, 1 milyar 839 milyon 582 bin 530 TL toplandı. İşte yapılan en yüksek bağışların listesi...

27.04.2020 01:01 - Son Güncelleme: 27.04.2020 01:01
Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın dikkatini çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanya da büyük ses getirdi. Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek çığ gibi büyürken, sporcusundan sanatçısına, iş insanından sivil vatandaşına kadar her kesim elini taşın altına koydu.

Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 728 bin 027 adet bağış yapıldı.

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar

5 milyon 873 bin 889 sms atılırken, bu sms'lerden toplam 58 milyon 738 bin 890 TL toplandı.

Toplam 728 bin 027 bağış yapılırken, 1 milyar 839 milyon 582 bin 530 TL toplandı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar

İŞTE MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA YAPILAN EN YÜKSEK BAĞIŞLAR

Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar
Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar
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