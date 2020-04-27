Milli Dayanışma Kampanyası'na 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan en yüksek bağışlar
Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın dikkatini çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanya da büyük ses getirdi. Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek çığ gibi büyürken, sporcusundan sanatçısına, iş insanından sivil vatandaşına kadar her kesim elini taşın altına koydu. Dev kampanyaya 26 Nisan 2020 itibarıyla toplam 728 bin 027 bağış yapılırken, 1 milyar 839 milyon 582 bin 530 TL toplandı. İşte yapılan en yüksek bağışların listesi...
27.04.2020 01:01
- Son Güncelleme: 27.04.2020 01:01
Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın dikkatini çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanya da büyük ses getirdi. Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek çığ gibi büyürken, sporcusundan sanatçısına, iş insanından sivil vatandaşına kadar her kesim elini taşın altına koydu.
Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 728 bin 027 adet bağış yapıldı.
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