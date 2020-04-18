Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’dan İBB Basın Grup Sözcüsü damadı Nadir Ataman'a VIP manşet!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Bakırköy Belediye Meclis üyesi Nadir Ataman'ın, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı olduğu bildirildi. Nadir Ataman'ın, 3 dönem İstanbul CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın; damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşete taşıması da dikkat çekiyor. Nadir Ataman'ın birçok konudaki açıklaması Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor ve iç sayfalarda da geniş kullanılıyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.
Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullanmıştı.
GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.
Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.
ATAMAN, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HALK EKMEKLERDE ÜCRETSİZ DAĞITILMASINI MI SAĞLADI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık oturumlarında; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum, Sözcü Gazetesi okuyun" diyen Nadir Ataman'ın, geçtiğimiz hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi'nin dağıtılmasına aracılık yaptığı ifade ediliyor.
HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.