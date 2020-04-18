Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’dan İBB Basın Grup Sözcüsü damadı Nadir Ataman'a VIP manşet!

GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.

Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.