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İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından sosyal medyada yalan ve iftira kampanyası başladı. Peki, iddia edildiği gibi toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık vb. suçlardan hapis cezası alan isimler tahliye edildi mi? İşte infaz düzenlemesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler...

19.04.2020 00:51 - Son Güncelleme: 19.04.2020 00:51
İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından sosyal medyada yalan ve iftira kampanyası başladı. Peki, iddia edildiği gibi toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık vb. suçlardan hapis cezası alan isimler tahliye edildi mi? İşte infaz düzenlemesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler...
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İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

1- Özgür Arduç (Ceren Özdemir'in Katili): Tahliye edildiği iddiası YALAN, 7242 kapsamı dışında…

İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

Sanık Özgür ARDUÇ Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme (Ceren ÖZDEMİR) suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına hükümözlü olarak barındırılmaktadır. Ceren ÖZDEMİR'i öldürmesi nedeniyle bu suç bakımından 7242 Sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

2- Hasan İsmail Hikmet (Ceren DAMAR'ın Katili): Tahliye edildiği iddiası YALAN, yargılama devam ediyor, sanık hüküm giyse bile yararlanamayacak.

İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

Sanık Hasan İsmail HİKMET Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme suçundan Hapis Cezasına Hükümözlüdür. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.

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