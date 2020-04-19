İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından sosyal medyada yalan ve iftira kampanyası başladı. Peki, iddia edildiği gibi toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık vb. suçlardan hapis cezası alan isimler tahliye edildi mi? İşte infaz düzenlemesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler...
19.04.2020 00:51
- Son Güncelleme: 19.04.2020 00:51
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından sosyal medyada yalan ve iftira kampanyası başladı. Peki, iddia edildiği gibi toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık vb. suçlardan hapis cezası alan isimler tahliye edildi mi? İşte infaz düzenlemesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler...
Sanık Hasan İsmail HİKMET Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme suçundan Hapis Cezasına Hükümözlüdür. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.
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