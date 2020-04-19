İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye edildi? İşte tahliye yalanları ve gerçekler!

Sanık Hasan İsmail HİKMET Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme suçundan Hapis Cezasına Hükümözlüdür. 7242 sayılı kanunda belirtilen istisna suçlardan olduğu için hükümlü konuma geçse bile kanun kapsamı dışında kalacaktır.