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Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda renkli anlar! Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katıldı. Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti. Bir işçinin kız çocuğu Başkan Erdoğan'a kağıda çizdiği bir resmi hediye etti. Erdoğan da harçlık verdiği çocuğun elini öptü. İşte o renkli anlar...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 23:40 Güncelleme 16 Mart 2024, 23:52
Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye 1

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"na katıldı.

Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye 2

Programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyesinin tarihini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a sürpriz hediye 3

PROGRAM ÖNCESİ VE SONRASI RENKLİ ANLAR
Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri de hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti.

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