Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda renkli anlar! Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"na katıldı.
Programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyesinin tarihini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi.
PROGRAM ÖNCESİ VE SONRASI RENKLİ ANLAR
Programa katılan işçiler ve kamu görevlileri de hat sanatıyla hazırlanan ve Necm Suresi 39. ayetin yer aldığı tabloyu Başkan Erdoğan'a takdim etti.