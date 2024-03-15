Doğum gününde şehit olmuştu! Başkan Erdoğan’ın korumasında görev alan polis memuru Fırat Der son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı şehidin kaza günü doğum günü olduğu öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.