Eksi 25 derecede eğitim! Kahraman Mehmetçik dosta güven düşmana korku salıyor!

Kahraman Mehmetçik, kar kış demeden vatanı savunmak için eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 25'e düştüğü Allahuekber ve Soğanlı dağlarında tam teçhizatla tatbikat yapan komandolar, soğuktan korunmak için de 'kar çukuru', 'kar evi', 'kar mağarası', 'eğik barınak', 'tilki oyuğu' ve 'mevzi' gibi yapılar inşa ediyor.