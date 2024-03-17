Eksi 25 derecede eğitim! Kahraman Mehmetçik dosta güven düşmana korku salıyor!

Kahraman Mehmetçik, kar kış demeden vatanı savunmak için eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 25'e düştüğü Allahuekber ve Soğanlı dağlarında tam teçhizatla tatbikat yapan komandolar, soğuktan korunmak için de 'kar çukuru', 'kar evi', 'kar mağarası', 'eğik barınak', 'tilki oyuğu' ve 'mevzi' gibi yapılar inşa ediyor.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış'ta komandolar, zorlu kış şartlarında eğitim alıyor.
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, aynı zamanda Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor.
ÇIĞ OLAYINA MÜDAHALE
Kadınların da aralarında bulunduğu komandolar, tatbikat kapsamında kar kalınlığının 60 santimetrenin üzerinde olduğu arazide 'hedikli intikal' ile hedeflerine ulaştı. Burada yerli ve milli teçzihatları kullanan komandolar, senaryo gereği çığ olayına da anında müdahale etti.