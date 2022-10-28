Tosuncuk Mehmet Aydın'ın eniştesi E.A. yasa dışı bahis operasyonunda yakalandı
Türkiye onu Çiftlik Bank vurgunuyla tanımıştı… Dolandırıcı Mehmet Aydın'ın eniştesi E.A. yasa dışı bahis operasyonunda yakalandı. Enişte E.A.'nın çete lideri olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detaylar
'QR KOD' İLE PARÇA PARÇA ÇEKİYORDU
Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen davanın sanıklarından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.'nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan polis, çetenin 'QR Kod' üzerinden bahis paralarını ATM'den parça parça çektiklerini saptadı.
'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.'nın Küçükçekmece'de bulunan bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi. Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM'lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi.
Yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı. E.A.'nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Elden ele aktarılan paranın izini süren emniyet ekipleri, çete lideri ile birlikte 2 şüpheliyi daha para teslimatı sırasında yakalayıp gözaltına aldı.