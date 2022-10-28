Tosuncuk Mehmet Aydın’ın eniştesi E.A. yasa dışı bahis operasyonunda yakalandı

'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.'nın Küçükçekmece'de bulunan bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi. Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM'lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi.