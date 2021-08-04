Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Fitne tohumu ekenlere karşı devlet millet el ele
Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için tüm Türkiye yediden yetmişe seferber oldu. Emniyet Teşkilatı yangın bölgesine destek için harekete geçti. AFAD ilk günden beri yardımlarını sürdürüyor. Türk Kızılay çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ekiplere dört koldan destek veriyor. İşte fitnecilere karşı sahadaki el ele mücadele gerçeği...
Manavgat'ta 28 Temmuz, Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bazı ilçe ve mahallelere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman yangınları sürdüğü için Türkiye'nin farklı illerinden yangın bölgesine ilk etapta arazöz, itfaiye aracı, orman işçisi, su tankerleri, arama kurtarma personeli ile uzmanlardan oluşan ekip ve ekipmanlar gönderildi.
Yakın bölgelerdeki vatandaşlar da organize olarak, söndürme çalışması yürüten ekiplere buzlu su ve ayran taşıdı. Ardından bazı kurumların oluşturduğu merkezlere vatandaşlar yardımlarını ulaştırdı.
Manavgat ve Muğla'da oluşturulan koordinasyon biriminde yardımlar toplanarak, mağdur vatandaşlara ulaştırılıyor. Bazı kurum ve dernekler, yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtım noktaları kurdu.
İLK ETAPTA 23,5 MİLYON LİRA GÖNDERİLDİ
Hasar tespitleri tam tamamlanmadan kurumlardan ilk yardımlar gelmeye başladı.
Manavgat'taki orman yangınlarından zarar gören bölgeler için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığından 8,5 milyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 5 milyon olmak üzere acil ihtiyaçlar için toplam 23,5 milyon lira aktarıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil Türkiye için 5 milyon lira destek verdi. Oluşturulan Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na vatandaşlar destek oluyor.
Türkiye'nin farklı illerinden belediye, ticaret borsaları ve sivil toplum kuruluşları, gıda, yardım malzemelerinin yanı sıra yangından zarar gören hayvanlar için yem ve saman gönderdi.