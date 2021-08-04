Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu! Fitne tohumu ekenlere karşı devlet millet el ele

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil Türkiye için 5 milyon lira destek verdi. Oluşturulan Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na vatandaşlar destek oluyor.

Türkiye'nin farklı illerinden belediye, ticaret borsaları ve sivil toplum kuruluşları, gıda, yardım malzemelerinin yanı sıra yangından zarar gören hayvanlar için yem ve saman gönderdi.