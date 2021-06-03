Türkiye üzerinde oynanan kirli oyun: FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya verildi! Siyaset-mafya-terör ittifakı!
Türkiye, dışarıdan ve içeriden gelen tüm saldırılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye düşmanları istediklerini başaramayınca organize suç örgütleri, mafya, terör örgütleri ve siyasi uzantılarını aparat olarak kullanıyor. Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyenler geçmişte de aynı operasyonları farklı isimlerle uygulamaya kalkmıştı. Dün başarılı olanlar, bugün yeni tetikçilerini benzer şekilde, farklı argümanlarla sahaya sürüyordu. Ancak Türkiye o eski Türkiye değildi…
03.06.2021 13:30
- Son Güncelleme: 03.06.2021 13:30
Türkiye son haftalarda organize saldırıların hedefinde. Kripto FETÖ'cüler, mafya ve siyasi uzantıları devleti hedef alıyor. Aslında Türkiye, bu tarz sistematik saldırılara, derin operasyonlara yabancı değil.
NATO'ya üye ülkeler soğuk savaşın ardından, Sovyet tehdidine karşı kurulan Gladio tipi yapıları tasviye etmişti. Ancak Türkiye'deki bu derin yapı farklı amaçlar için kullanılmak üzere tasfiye edilmedi.
Türkiye yakın tarihte istihbarat servislerinin, mafya ve çeteleri piyon olarak kullandığı benzer birçok operasyona maruz kalmıştı.
Türkiye ne zaman milli bir hamle yapsa istihbarat servislerinin güdümündeki bu derin yapılar, mafya ve çeteler, ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere imza atıyordu.
Bu yüzden Başkan Erdoğan'ı devirmek için her türlü argümanı deniyorlardı. Son kozları devletin içinde mafya tipi örgütlenen FETÖ'ydü. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'ı öldürmek üzere Marmaris'e bir suikast timi göndermişti.