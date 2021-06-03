Türkiye üzerinde oynanan kirli oyun: FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya verildi! Siyaset-mafya-terör ittifakı!

Türkiye, dışarıdan ve içeriden gelen tüm saldırılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye düşmanları istediklerini başaramayınca organize suç örgütleri, mafya, terör örgütleri ve siyasi uzantılarını aparat olarak kullanıyor. Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyenler geçmişte de aynı operasyonları farklı isimlerle uygulamaya kalkmıştı. Dün başarılı olanlar, bugün yeni tetikçilerini benzer şekilde, farklı argümanlarla sahaya sürüyordu. Ancak Türkiye o eski Türkiye değildi…

03.06.2021 13:30 - Son Güncelleme: 03.06.2021 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





