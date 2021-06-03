Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

Gayrimenkul taşınma hareketindeki düşüşler salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 azalırken, bu oran mayıs ayında yüzde 76,9 gibi rekor seviyeye ulaştı. Yeni gayrimenkule geçişte ise Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4, mayıs ayında da yüzde 59,2 düşüş görüldü.