Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş
İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketliliği geçtiğimiz yıla göre yüzde 29,7 oranında azaldı. Elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde artış görüldü.
03.06.2021 15:06
- Son Güncelleme: 03.06.2021 15:06
Gayrimenkul taşınma hareketindeki düşüşler salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 azalırken, bu oran mayıs ayında yüzde 76,9 gibi rekor seviyeye ulaştı. Yeni gayrimenkule geçişte ise Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4, mayıs ayında da yüzde 59,2 düşüş görüldü.