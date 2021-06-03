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Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketliliği geçtiğimiz yıla göre yüzde 29,7 oranında azaldı. Elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde artış görüldü.

03.06.2021 15:06 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:06
Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketliliği geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 29,7 azalırken, elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde artış görüldü.

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Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulun Enerjisi Raporu 2020 sonuçları, çevrim içi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Rapora göre, 2019'da İstanbul Avrupa Yakası'nda 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi, 2020'de yüzde 29,7 gerilemeyle 529 bin 464 seviyesinde kaldı.

Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

En büyük düşüşün ikinci el gayrimenkulde gözlendiği söz konusu dönemde, taşınma sayısı ikinci el gayrimenkulde yüzde 33,5'lik azalışla 401 bin 682'ye düştü. Bu rakam 2019'da 604 bin 369 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

Aynı dönemde birinci el gayrimenkulde ise yüzde 14,1'lik gerileme yaşandı. Böylece, 2019'da 148 bin 954 olan yeni gayrimenkule geçiş sayısı 2020'de 127 bin 782 seviyesinde kaldı. 2019'da her gün ortalama 2 bin 63 abone yer değiştirirken, geçen yıl günde yaklaşık 1450 abone taşındı.

Koronavirüs salgını taşınma hareketliliğini azalttı! Rekor düşüş

Gayrimenkul taşınma hareketindeki düşüşler salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 azalırken, bu oran mayıs ayında yüzde 76,9 gibi rekor seviyeye ulaştı. Yeni gayrimenkule geçişte ise Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4, mayıs ayında da yüzde 59,2 düşüş görüldü.