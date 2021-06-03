Koronavirüs aşısı hakkında doğru bilinen yanlışlar! Dünyaca ünlü isim tek tek sıraladı!

"Aşılarla ilgili bugün artık çok net bir tablo var, bu aşıların yapıldığı ve yaygın uygulandığı yerde salgın bitiyor. Aşılama etkinliği eşittir Kovid-19 salgının bitmesidir, bu kadar net ve açık biçimde ortada." diyen Hotamışlıgil, "Aşı karşıtlığı ve bilime dayanmadan yapılan tartışmalar, toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, tüm dünyada da böyle." ifadesini kullandı.