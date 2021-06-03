Koronavirüs aşısı hakkında doğru bilinen yanlışlar! Dünyaca ünlü isim tek tek sıraladı!
Dünya 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm insanlığı rehin alan koronavirüsle savaşıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülke aşı üretti. Ancak söz konusu aşılar hakkında ortaya birçok komplo teorisi atılarak insanların kafa karışıklığı yaşamasına, aşılara güvenin azalmasına neden olundu. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Harvard Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültelerinde Genetik ve Metabolizma alanında çalışma yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "Kovid-19 aşısını hiçbir tereddüdüm olmadan yaptırdım." dedi. Öte yandan aşı kısırlık yapar mı? Beyini olumsuz etkiler mi? Hamilelerde problem yaşanır mı? sorularına da yanıt veren Hotamışlıgil "Aşı karşıtlığı ve bilime dayanmadan yapılan tartışmalar, toplum sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
Harvard Üniversitesinde immünometabolizma, diyabet ve obezite alanında yaptığı araştırmalarla pek çok uluslarası ödüle layık bulunan ve en son olarak da Nobel'e giden yol olarak bilinen "EASD-Novo Nordisk" ödülünü 2018 yılında alan Hotamışlıgil, Ankara Üniversitesinde kendisine sunulan onursal doktora töreni ve konferansı sonrasında Kovid-19 salgınına ilişkin sorularını yanıtladı.
Sağlık krizi ve can kayıplarına ilaveten, işsizlik, eğitim problemleri, açlık, psikolojik bozukluklar ile karşı karşıya kalan ülkelerin, endüstrinin girdiği darboğaz, sanat ve spordan yoksunluk gibi ağır bedellerin ödendiğini anlatan Hotamışlıgil, salgının bitirecek olan tek çıkış yolunun Kovid-19 aşısı olmasına rağmen hala dünya genelinde ileri düzeyde bilgi kirliliği ve komplo teorileri üreten aşı karşıtlarının bulunduğunu ve bunun bir kamu sağlığı tehdidine dönüştüğünü vurguladı.
"Aşılarla ilgili bugün artık çok net bir tablo var, bu aşıların yapıldığı ve yaygın uygulandığı yerde salgın bitiyor. Aşılama etkinliği eşittir Kovid-19 salgının bitmesidir, bu kadar net ve açık biçimde ortada." diyen Hotamışlıgil, "Aşı karşıtlığı ve bilime dayanmadan yapılan tartışmalar, toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, tüm dünyada da böyle." ifadesini kullandı.
Hotamışlıgil, aşılamanın önemini şu sözlerle anlattı:
"Aşılar dünya genelinde 2 milyara yakın kişiye uygulandı, yani dünyanın en büyük klinik uygulamalarından biri gerçekleşmiş vaziyette. Bu önde giden aşı programlarında zaten faz çalışmaları sırasında şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunlukta ve görülmemiş bir ciddiyet ve titizlikle klinik çalışmalara tabi tutuldu.