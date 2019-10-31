Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 10 milyon avro

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp ısıtarak işleme tabi tuttuğu ve bu suretle illegal dizel motorlu araçlarda akaryakıt olarak kullanılan motorin ile benzer özellikte biyodizel yakıt imalatı yaptığı ve bunların bir kısmını Malkara ilçesinde başka bir tesiste depoladıkları tespit edildi.