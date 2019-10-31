Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 10 milyon avro
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Türkiye'de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıt olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon avro olan, bir milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiği belirlendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp ısıtarak işleme tabi tuttuğu ve bu suretle illegal dizel motorlu araçlarda akaryakıt olarak kullanılan motorin ile benzer özellikte biyodizel yakıt imalatı yaptığı ve bunların bir kısmını Malkara ilçesinde başka bir tesiste depoladıkları tespit edildi.
Kimya şirketinin imal ettiği biyodizel akaryakıtı Tekirdağ Limanı'na gelecek Malta bandıralı bir tanker gemi ile İspanya'ya, gümrük beyannamesinde yanıltıcı ibareler kullanarak sevkiyat yapacağının anlaşılması üzerine, 19 Eylül'de, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.