Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından "Muz Kralı" çıktı

KÖPEKLER FARK ETTİ

Hürriyet'in haberine göre karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.