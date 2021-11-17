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Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından "Muz Kralı" çıktı

Mersin'de yakalanan muz kolilerinin içerisine zulalanan 1,3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianameye ilişkin detaylar ortaya çıktı. "Muz Kralı" olarak bilinen Karadağ asıllı Slovenyalı Izet Rastoder'le ilgili olarak iddianamede "uyuşturucu maddenin göndericisi" ifadesi yer aldı.

17.11.2021 09:14 - Son Güncelleme: 17.11.2021 09:18
Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından Muz Kralı çıkt

Bir süredir özellikle Mersin Limanı'na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran'da yapıldı.

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Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından Muz Kralı çıkt

5 kişinin tutuklandığı soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne 14 Haziran saat 14.40'ta bir ihbar ulaştı.

Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından Muz Kralı çıkt

Gelen ihbarda 14-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Limanı'na gelecek 'MSC Capucine R' isimli gemide yüklü miktarda kokain bulunduğu bildirildi. İhbarda, kokainin bulunduğu konteyner numarası da paylaşıldı. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık 16 Haziran günü saat 06.45'te arama ve el koyma kararı verdi.

Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından Muz Kralı çıkt

KÖPEKLER FARK ETTİ
Hürriyet'in haberine göre karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.

Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından Muz Kralı çıkt

Ve kolilerin içlerine zulalanmış 1120 paket kokain bulundu. Ağırlığı 1.3 tonu bulan kokain ile ilgili işlemler hızlandırıldı. Muzun ithalatçısı firma olan Öz Şimşekler Gıda'da arama yapıldı. Şirket sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı.

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