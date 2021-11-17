Türkiye tarihinin en büyüğüydü! Uyuşturucu zulasından "Muz Kralı" çıktı
Mersin'de yakalanan muz kolilerinin içerisine zulalanan 1,3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianameye ilişkin detaylar ortaya çıktı. "Muz Kralı" olarak bilinen Karadağ asıllı Slovenyalı Izet Rastoder'le ilgili olarak iddianamede "uyuşturucu maddenin göndericisi" ifadesi yer aldı.
Bir süredir özellikle Mersin Limanı'na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran'da yapıldı.
Gelen ihbarda 14-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Limanı'na gelecek 'MSC Capucine R' isimli gemide yüklü miktarda kokain bulunduğu bildirildi. İhbarda, kokainin bulunduğu konteyner numarası da paylaşıldı. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık 16 Haziran günü saat 06.45'te arama ve el koyma kararı verdi.
KÖPEKLER FARK ETTİ
Hürriyet'in haberine göre karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.