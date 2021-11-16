"NATO Türkiye'ye müdahale etsin" diyen CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'e tepkiler çığ gibi: Mandacı CHP kafası!
HALK TV'de katıldığı televizyon programında "NATO Türkiye'ye müdahale etsin" diyen CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'e tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakın geçmişte 'Biden'dan demokrasi' istemesi daha hafızalardaki yerini korurken Öğüt'ün bu çıkışı 'Mandacı zihniyet' olarak nitelendirildi.
Konunun NATO'ya gelmesi üzerine CHP'de Parti Meclis Üyeliği görevini sürdüren Gökmen Öğüt, NATO'nun demokrasi derdi olmadığını belirtti.
NATO'nun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt, sunucu Ayşenur Arslan'ın şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.
"NATO'NUN DEMOKRASİ DERDİ OLSA TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDERDİ"
Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.
Öğüt'ün skandal sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi yükseldi. İşte Öğüt'e sosyal medya kullancılarının tepkilerinden bazıları:
CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt: "NATO demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi"
Bu nasıl bir hainlik nasıl bir düşmanlıktır. KAHROLSUN EMPERYALİZMİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ
CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt:
"NATO ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı" ifadesini kullandı.
Şimdi bu ne demek
NATO Avrupa darbe yapsın demek değil mi?
5. kol faaliyeti yürüten eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt CHP'nin fonladığı Halk TV'de
"NATO neden Türkiye'ye müdahale etmiyor" demiş
Mandacı zihniyetin derdi memleketi yönetmek değil yönettirmek yani milletin iradesi umurlarında değil
CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, mandacı zihniyetin yalayıcısıdır. Devletine, milletine, sandığa saygısı olmayan ve kendi ideolojisini bunların üstünde gören bu mankurt kafalar yüzünden yıllarımız heba oldu.