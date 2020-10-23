İllere göre günlük vaka sayısı açıklandı! İşte Türkiye tablosundaki son durum
Tüm düyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiği bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgiye göre, İstanbul'da günlük vaka sayısı artarak ilerliyor. İşte son durum…
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117.198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamada bulunarak, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. " dedi.
İstanbul koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelerde bulundu;
İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık.
Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu;
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.