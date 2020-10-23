Haberler Galeri Güncel BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler

BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 40453693- 255.01.02-E.7311 sayılı izin ile BP Petrolleri A.Ş. adına 05.10.2020 (SAAT: 00.01)- 11.10.2020 (SAAT: 23:59) tarihleri arasında MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenen BP Petrolleri A.Ş. kampanyası sonuçlandı. İşte BP Club çekiliş sonuçları...

23.10.2020 07:00 - Son Güncelleme: 23.10.2020 07:00
BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 40453693- 255.01.02-E.7311 sayılı izin ile BP Petrolleri A.Ş. adına 05.10.2020 (SAAT: 00.01)- 11.10.2020 (SAAT: 23:59) tarihleri arasında MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenen BP Petrolleri A.Ş. kampanyası sonuçlandı. İşte BP Club çekiliş sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 40453693- 255.01.02-E.7311 sayılı izin ile BP Petrolleri A.Ş. adına 05.10.2020 (SAAT: 00.01)- 11.10.2020 (SAAT: 23:59) tarihleri arasında MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenen BP Petrolleri A.Ş. kampanyası sonuçlandı. İşte BP Club çekiliş sonuçları...

BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler
BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler
BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan talihliler
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler
Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler