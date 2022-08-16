Türkiye - Suriye arasında yeni dönemin ayak sesleri! "İlişkilerin seviyesi yükselebilir" açıklaması sonrası Şam'dan dikkat çeken davet

KALICI BARIŞ İÇİN MUHALEFET VE ŞAM'IN ANLAŞTIRILMASI LAZIM

Şam ve muhalefet arasında barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" ifadelerini kullanmıştı.