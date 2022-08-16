Türkiye - Suriye arasında yeni dönemin ayak sesleri! "İlişkilerin seviyesi yükselebilir" açıklaması sonrası Şam'dan dikkat çeken davet
Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mevkidaşı Mikdat ile görüştüğünü duyurarak kalıcı barış için Şam ve muhalefetin uzlaşması gerektiğini vurgulamıştı. Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarına Bahçeli'den tam destek gelirken AK Parti'den "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" mesajı geldi. Tüm bu gelişmeler ışığında Şam'dan dikkat çeken bir hamle geldi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üst düzeyde devlet yetkilileriyle görüşmek üzere Suriye'ye davet edildi. Perinçek davete ilişkin, "Onlarla görüş alışverişi yapıyoruz" dedi.
Daha önceden istihbaratlar seviyesinde gerçekleştirilen iletişim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat ile ayak üstü görüştüğünü duyurmasıyla farklı bir boyuta evrilmişti.
KALICI BARIŞ İÇİN MUHALEFET VE ŞAM'IN ANLAŞTIRILMASI LAZIM
Şam ve muhalefet arasında barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
BAHÇELİ'DEN TAM DESTEK: ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİN GÜÇLÜ BİR NEFES
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" ifadelerini kullanarak, rejimin ve muhalefetin anlaştırılmasına destek verdi.