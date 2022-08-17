En az 6 ay boyunca verilecek... İŞKUR’dan aylık 5 bin 176 lira ödeme! İhtiyaç anında yardıma koşuyor!

İşten çıkartılan ya da işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlar ödemelerdeki artışın ardından konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşsizlik maaşının taban ücreti 2 bin 588 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 176 TL olarak belirlendi. Bir çalışanın işsizlik maaşından yararlanabilmesi için ise işten çıkarıldığı tarih itibarı ile 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapması gerekmektedir. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...