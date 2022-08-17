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Haberler Güncel 99 depreminin yıl dönümünde Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

99 depreminin yıl dönümünde Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ankara'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı kapsamında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

17.08.2022 06:23 - Son Güncelleme: 17.08.2022 06:23
99 depreminin yıl dönümünde Ankara’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

23 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, Ankara'da depremin anısına etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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99 depreminin yıl dönümünde Ankara’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay; UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplamda 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.

99 depreminin yıl dönümünde Ankara’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

SESİMİ DUYAN VAR MI?
Tatbikatta, deprem anı simülasyonla yaşatılırken, vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi.

99 depreminin yıl dönümünde Ankara’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Depremden saniyeler sonra olay yerine çok sayıda ekip ulaşırken, arama ve kurtarma faaliyeti başladı.

99 depreminin yıl dönümünde Ankara’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Arama ve kurtarma faaliyeti kapsamında ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için megafonlarla 'Sesimi duyan var mı' diyerek seslendi.

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