99 depreminin yıl dönümünde Ankara'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Ankara'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı kapsamında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
17.08.2022 06:23 - Son Güncelleme: 17.08.2022 06:23
23 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, Ankara'da depremin anısına etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay; UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplamda 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.