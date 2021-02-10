Teyit.Org İBB'nin avukatlığını mı yapıyor? İmamoğlu'nun ve İBB sözcüsünün yalanlarını görmezden geldiler

Teyit.Org, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 285 defa paylaşılan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu montaj fotoğrafla hedef alındığı paylaşımı inceledi ve haber yaptı. Aynı site İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcu bindiği iddiasında bulunan ve 100 bin 22 defa paylaşılan yalan ifadelerini incelemedi ve haber yapmadı. Teyit.Org'un adeta İBB'nin avukatı ve sözcüsü gibi davrandığı bu çifte standartlı tutumu, "Teyit.org'u İBB mi finanse ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.

10.02.2021 16:51 - Son Güncelleme: 10.02.2021 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





