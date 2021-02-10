Teyit.Org İBB'nin avukatlığını mı yapıyor? İmamoğlu'nun ve İBB sözcüsünün yalanlarını görmezden geldiler
Teyit.Org, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 285 defa paylaşılan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu montaj fotoğrafla hedef alındığı paylaşımı inceledi ve haber yaptı. Aynı site İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcu bindiği iddiasında bulunan ve 100 bin 22 defa paylaşılan yalan ifadelerini incelemedi ve haber yapmadı. Teyit.Org'un adeta İBB'nin avukatı ve sözcüsü gibi davrandığı bu çifte standartlı tutumu, "Teyit.org'u İBB mi finanse ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.
İBB BAŞKANI VE İBB SÖZCÜSÜ'NÜN YALANLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR
Sabah'ın haberine göre Teyit.org adlı internet sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı açıklamalarını görmezden gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montaj fotoğrafları için harekete geçiyor.
İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" İFADESİNİ DE İNCELEMEDİ
Teyit.org adlı internet sitesi; Fazilet durağından hiçbir yolcu binmemesine rağmen "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya" iddiasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçek dışı açıklamalarını da teyit etmedi!