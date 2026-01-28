Ortalama sıcaklıklar nasıl seyretti?

Türkiye'de şubat ortalama sıcaklıkları en son 2016 ve 2024 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 4,1 dereceyi aşarak, son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Ay içinde ortalama sıcaklıklar Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.