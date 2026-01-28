CANLI YAYIN
Türkiye sıcaklık haritası: 56 yılın en sıcak üçüncü Şubat ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken geçen ay 7,6 dereceyle normalinin 3,5 derece üzerinde seyretti.

Türkiye'de şubat ortalama sıcaklıkları en son 2016 ve 2024 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 4,1 dereceyi aşarak son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Ortalama sıcaklıklar nasıl seyretti?

Ay içinde ortalama sıcaklıklar Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Şubatta ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklık hangi şehirlerde?

Şubatta en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,6 dereceyle Bartın'da kayıtlara geçti.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIK DAĞILIMI NASIL?

Marmara Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli ve Malkara çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,6 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 26,7 derece olarak Yalova'da ölçüldü.

Ege ve Akdeniz Bölgesi

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Akhisar ve Uşak çevrelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,2 derece (Uşak), en yüksek sıcaklık ise 25,2 derece (Salihli) olarak kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde Korkuteli ve Acıpayam civarında mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise sıcaklıklar normalin üzerindeydi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 8,9 derece (Göksun), en yüksek sıcaklık 25,2 derece (Dörtyol) olarak ölçüldü.

İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar tüm bölgede mevsim normallerinin üzerindeydi.En düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 derece (Kangal), en yüksek sıcaklık 23,4 derece (Ereğli) olarak kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Kızılcahamam civarında mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise sıcaklıklar yüksek seyretti. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,7 derece (Bayburt), en yüksek sıcaklık 28,6 derece (Bartın) olarak gözlemlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli civarında normaller civarında, diğer kesimlerde sıcaklıklar üzerindeydi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece (Ardahan), en yüksek 17,5 derece (Iğdır) olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar tüm bölgede mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 2,3 derece (Diyarbakır), en yüksek sıcaklık ise 22,7 derece (Cizre) olarak ölçüldü. Güneşi şişelediler: Bilim insanları...

En düşük sıcaklık sıfırın altında 2,3 derece (Diyarbakır), en yüksek sıcaklık ise 22,7 derece (Cizre) olarak ölçüldü.

Haberde kullanılan fotoğraflar MGM'den servis edilmiştir.

