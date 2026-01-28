Meteoroloji 2025’in hava karnesini açıkladı! İşte Türkiye'nin 'en'leri...

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır- Bayburt) Rüzgar Bayburt'ta Fırtınaya Dönüştü Raporda rüzgar hızlarına da yer verildi. 13 Şubat 2025 tarihinde Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde yapılan ölçümlerde rüzgarın saatte 176,4 kilometre hıza ulaştığı belirlendi. Bu değer, yılın en şiddetli rüzgarı olarak rapora girdi.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır- Antalya) Deniz Suyu Sıcaklığında Antalya Zirvede Deniz suyu sıcaklıkları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. En düşük deniz suyu sıcaklığı, 2 Şubat'ta Artvin Arhavi Balıkçı Barınağı'nda 6,1 derece olarak ölçüldü. En yüksek deniz suyu sıcaklığı ise Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece ile kaydedildi.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır- Gökçeada) Yağış Rekoru Gökçeada'da Kırıldı Sağanak yağışlarda Ege Bölgesi öne çıktı. Gökçeada Havalimanı'na, metrekare başına 167 kilogram yağış düştü. Bu ölçüm, 2025 yılının en yoğun yağış verisi olarak kayıtlara geçti.