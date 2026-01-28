Meteoroloji 2025’in hava karnesini açıkladı! İşte Türkiye'nin 'en'leri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 raporu Türkiye’de yıl boyunca yaşanan hava uçlarını ortaya koydu. Silopi’de 50,5 dereceyle sıcaklık rekoru kırılırken Yüksekova’da eksi 35,1 derece ölçüldü. Ovit’te kar 2,8 metreye ulaştı. Bayburt’ta ise rüzgar 176 km/s hıza çıktı. İşte "yılın enleri"...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin hava olaylarının "yılın enleri" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan rapor Türkiye genelinde yaşanan ekstrem hava koşullarını gözler önüne serdi. Rapora göre geçtiğimiz yıl sıcaklık, yağış, rüzgar ve kar kalınlığı açısından birçok rekor kırıldı.
Türkiye'nin En Sıcak Noktası: Silopi
2025 yılında Türkiye'de ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 50,5 derece olarak kayıtlara geçti. Rekor sıcaklık, 25 Temmuz tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Bu veriyle Silopi, yılın en sıcak yerleşim yeri oldu.
En Soğuk Gün Yüksekova'da Yaşandı
Yılın en düşük sıcaklığı ise 25 Şubat tarihinde ölçüldü. Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda termometreler eksi 35,1 dereceyi gösterdi. Yüksekova, bu değerle 2025'in en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.
Rüzgar Bayburt'ta Fırtınaya Dönüştü
Raporda rüzgar hızlarına da yer verildi. 13 Şubat 2025 tarihinde Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde yapılan ölçümlerde rüzgarın saatte 176,4 kilometre hıza ulaştığı belirlendi. Bu değer, yılın en şiddetli rüzgarı olarak rapora girdi.
Deniz Suyu Sıcaklığında Antalya Zirvede
Deniz suyu sıcaklıkları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. En düşük deniz suyu sıcaklığı, 2 Şubat'ta Artvin Arhavi Balıkçı Barınağı'nda 6,1 derece olarak ölçüldü. En yüksek deniz suyu sıcaklığı ise Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece ile kaydedildi.
Yağış Rekoru Gökçeada'da Kırıldı
Sağanak yağışlarda Ege Bölgesi öne çıktı. Gökçeada Havalimanı'na, metrekare başına 167 kilogram yağış düştü. Bu ölçüm, 2025 yılının en yoğun yağış verisi olarak kayıtlara geçti.
Kar Kalınlığı Ovit'te 3 Metreye Yaklaştı
Kar yağışında ise Doğu Karadeniz öne çıktı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda, 21 Mart 2025 tarihinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 2 metre 80 santimetreye ulaştı.
Bu değer, yılın en yüksek kar kalınlığı olarak raporda yer aldı.