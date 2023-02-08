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AFAD'dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye giden AFAD, depremzedelerin barınmasını sağlamak adına bölgede 50 bin 818 aile yaşam çadırının kurulumunu tamamladı.

08.02.2023 10:49 - Son Güncelleme: 08.02.2023 10:59
AFAD’dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

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AFAD’dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

AFAD'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

AFAD’dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği, 37 bin 11 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

AFAD’dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

AFAD’dan deprem bölgesinde 50 bin 818 çadır! Yaralar hızla sarılıyor

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

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