Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Yunan Kathimerini gazetesi "bundan sonra ne olacak" sorusunu uzmanlara sordu. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Araştırmacılar, dünyanın daha fazla deprem, artçı sarsıntıya ve kötüleşen hava koşullarına hazırlanması gerektiğini söylüyor. University College London'dan Ilan Kelman, 'Daha fazla hasara neden olan güçlü artçı şok potansiyeli haftalarca hatta aylarca devam edecek' diyor."