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Dünya Türkiye'deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Türkiye, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon insanı etkiledi. Türkiye'nin başına gelen felaket dünya basını tarafından da manşetlere taşındı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, iki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

08.02.2023 08:25 - Son Güncelleme: 08.02.2023 08:36
Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde... Bölgenin çift deprem ile sarsıldığına vurgu yapan dünya basını meydana gelen en sarsıntıların son dönenim en büyük depremlerinden olduğunun altını çiziyor.

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Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

"Türkiye ve Suriye'deki afet bu yüzyılın en ölümcül afetlerinden biri" diyen New York Times, iki ülkedeki can kaybının 8 bine yaklaştığını yazdı.

Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli CNN International bölgenin uydu görüntülerini yayınlayarak depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Maxar'dan elde edilen görüntülerde depremden önce ve sonra çekilen uydu fotoğraflarına yer verildi. Gazete söz konusu yerleşim yerinin Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesi olduğunu yazdı.

Dünya Türkiye’deki deprem felaketini konuşuyor! Yıkım uydudan görüntülendi | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Yunan Kathimerini gazetesi "bundan sonra ne olacak" sorusunu uzmanlara sordu. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Araştırmacılar, dünyanın daha fazla deprem, artçı sarsıntıya ve kötüleşen hava koşullarına hazırlanması gerektiğini söylüyor. University College London'dan Ilan Kelman, 'Daha fazla hasara neden olan güçlü artçı şok potansiyeli haftalarca hatta aylarca devam edecek' diyor."

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