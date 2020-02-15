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Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Son dakika haberi... Özellikle son birkaç gün İdlib'e askeri yığınak yapan Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı. İdlib yakınlarındaki Binniş Köyü'nde yaşayanlar ise,Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı. İşte yaşanan son gelişmeler...

15.02.2020 10:47 - Son Güncelleme: 15.02.2020 11:14
Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de dün bir rejim helikopterinin daha düşürülmesinin ardından, yeni çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılarının ardından Türkiye'nin bölgeye askeri yığınak yaptığını aktarıyor.

Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Ajans, İdlib-Halep arasındaki hatta rejim mevzilerine füze fırlatan Türk askerlerinin fotoğrafını dünyaya servis etti.

Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Ajanslr, bölgede yaşayanların Türk askerini bayraklarla karşıladığı fotoğrafları geçti.

Türkiye, rejim mevzilerini füzelerle ateş altına aldı! Son dakika görüntüleri

Rejimin ve Rusya'nın saldırılarından Türkiye sınırına kaçan sivillerin barındığı kamplar ise, akşam saatlerinde topçu ateşlerine hedef oldu.

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