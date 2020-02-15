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Türk polislerden Karadağlı meslektaşlarına terörle mücadele dersi

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ'daki polislere yönelik terörle mücadele eğitim programı düzenlendi. Danilovgrad Polis Akademisi'nde bir hafta süren eğitime katılan Karadağlı polisler, Türkiye'den gelen meslektaşlarının, terör saldırılarının önlenmesi ve saldırının gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenler konusundaki tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

15.02.2020 12:45 - Son Güncelleme: 15.02.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





