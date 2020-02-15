İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzede çocuklarla birlikte Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine amacıyla düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.
15.02.2020 10:28
- Son Güncelleme: 15.02.2020 10:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine amacıyla düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.
Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Alo 155 Rafadan Tayfa Elazığ'da müzikal gösterisi sunuldu.
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