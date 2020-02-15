İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzede çocuklarla birlikte Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında kentte gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine yönelik düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.