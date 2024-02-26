TÜRKİYE O ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI | Dünyanın en güçlü deniz donanmaları belli oldu! 2024 listesini görünce gururlanacaksınız...

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2024'ün listesini açıkladı. Dünyanın en güçlü donanmaları, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntı dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk deniz donanması kaçıncı sırada yer aldı? Dünyanın en güçlü deniz donanması hangi ülkeye ait? İşte 2024 Dünyanın en güçlü deniz donanmaları sıralaması…