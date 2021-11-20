CHP'li İBB ve trolleri Boji'nin b.kuna tutunacak kadar düştü! Twitter'da pes dedirten mağduriyet tiyatrosu
CHP kafası, boş söylem ve algı siyaseti üretmeye devam ediyor. Millete hizmet derdi olmayan bu zihniyet son olarak toplu taşımaya sokulan "Boji" isimli bir köpek üzerinden mağduriyet tiyatrosuna girişti, gündem değiştirmeye çalışarak acziyetini belli etti. Suni gündem yaratan CHP zihniyeti, "Boji'ye kumpas kuruldu" diye yeri göğü inletti, olayı FETÖ'ye bağlayan da oldu hükümeti hedef alan da! Halbuki ne Boji ne de "tramvaya pisledi" iddiası hükümet tarafından dile getirilmedi. Yani CHP mağduriyetini kendi yarattı, kendi prim kastı. Twitter'da bazı vatandaşlar da gündemlerinin Boji olmadığını, İBB'nin arıza yapan otobüslere, bozulan ve kullanılmayan merdivenlere, toplu taşımalardaki yoğunluklara odaklanmasını tavsiye etti. İşte CHP'li İBB'nin yeni tiyatrosu...
20.11.2021 17:35
- Son Güncelleme: 20.11.2021 17:59
CHP'li İBB ve paralı trolleri sosyal medyada suni gündem yaratarak hata ve eksiklerini örtme çabasına girişti.
"İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddiasının ardından, kakayı bir yolcunun bıraktığı ortaya çıktı." şeklindeki haberler bir anda tüm CHP medyasında yayılmaya başlandı.
B.oktan gündeme CHP'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun dahil birçok isim katıldı, destek verdi... İşte sosyal medyada yürütülen algı operasyonundan örnekler...