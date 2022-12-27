Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz... Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi!

Dünyanın en iyi lezzetleri listesine Türkiye öyle bir lezzetle girdi ki...Duyan gururdan kabarıyor! Türk mutfağının mükemmel çeşitlerini hepimiz biliyoruz fakat yurt dışında da birçok kişi Türk mutfağı hastası bulunuyor. Yeni yıla az bir zaman kala gurme lezzetler konusunda ilk akla gelenler arasında yer alan bir site dünyanın en iyi yemeklerini listeledi. Türkiye ise tam 11 lezzetiyle listeye fişek gibi bir giriş yaptı. İşte gururdan göğsünüzü kabartacak o liste ve yemeklerimiz...