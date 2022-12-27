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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illere kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illere kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? sorusu plan yapanların en çok merak ettikleri arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerinde birçok ili kar yağışı için uyardı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

27.12.2022 09:10 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:12
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! O illere kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! O illere kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! O illere kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! O illere kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! O illere kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu

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