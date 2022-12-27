HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illere kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? sorusu plan yapanların en çok merak ettikleri arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerinde birçok ili kar yağışı için uyardı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu