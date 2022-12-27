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Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023'e imzasını atacak! Tüm ülke buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

Yeni yıla çok az bir zaman kala vatandaşlar kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar ne zaman yağacak sorusu yer alıyor. MGM ve uzmanlar konuyla ilgili tahminlerinde bulundu. Buna göre önümüzdeki kış oldukça sert geçecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı tarihi ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
27.12.2022 11:25 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:25
Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023’e imzasını atacak! Ülkece buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları; Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023’e imzasını atacak! Ülkece buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

HAVA SICAKLIĞI

Batı bölgeler ile Güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023’e imzasını atacak! Ülkece buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

RÜZGAR

Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023’e imzasını atacak! Ülkece buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

6 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafından Adana, Antalya, Mersin, K.Maraş, Karaman ve Osmaniye için kodlu uyarı yapıldı.

Kar yağışı rekoru geliyor! Bu kış 2023’e imzasını atacak! Ülkece buz keseceğiz! O tarihte başlıyor...

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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