Türkiye Kastamonu'da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter'da tepki yağıyor
Kastamonu'da çamaşır makinesinin içinde ölen küçük Mert toprağa verildi. İddiaya göre anne, makineyi çalıştırırken içinde olan oğlunu fark etmedi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medya kullanıcılarından ise anneye tepki geldi. İşte o gelişmeler...
14.11.2021 15:17
- Son Güncelleme: 14.11.2021 15:17
Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.