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Türkiye Kastamonu'da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter'da tepki yağıyor

Kastamonu'da çamaşır makinesinin içinde ölen küçük Mert toprağa verildi. İddiaya göre anne, makineyi çalıştırırken içinde olan oğlunu fark etmedi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medya kullanıcılarından ise anneye tepki geldi. İşte o gelişmeler...

14.11.2021 15:17 - Son Güncelleme: 14.11.2021 15:17
Türkiye Kastamonu’da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter’da tepki yağıyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Kastamonu’da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter’da tepki yağıyor

Yine iddialara göre Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.

Türkiye Kastamonu’da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter’da tepki yağıyor

Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.

Türkiye Kastamonu’da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter’da tepki yağıyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Kastamonu’da yaşanan olayı konuşuyor: Küçük Mert çamaşır makinesinde can verdi! Akılalmaz olaya Twitter’da tepki yağıyor

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR
Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı.

İşte o tweet'lerden bazıları:

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