Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... MEB ara tatil takvimi: Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021?
18 milyona yakın öğrenci için ara tatil heyecanı başladı. 12 Kasım Cuma günü yüz yüze eğitime kısa bir ara verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 19 Kasım'a kadar tatil yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir uzaktan devam eden eğitim süreci 6 Eylül'de yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Eylül ayından bu yana derslerini okuldan alan öğrenciler ilk ara tatillerini yapmaya başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte tatilin uzatılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki; Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son yaptığı açıklamalar...
15.11.2021 08:27
- Son Güncelleme: 15.11.2021 08:27
Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021? soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 12 Kasım'da öğrenciler için son ders zili çaldı. Cuma itibariyle kasım ara tatili başlamış oldu. MEB'in takvimine göre 12-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil uygulanacak. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 gün boyunca tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması geldi. İşte detaylar...
ARA TATİL NE KADAR SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayınladı. Takvime göre 1. ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.