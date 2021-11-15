Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer... MEB ara tatil takvimi: Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021?

Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021? soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 12 Kasım'da öğrenciler için son ders zili çaldı. Cuma itibariyle kasım ara tatili başlamış oldu. MEB'in takvimine göre 12-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil uygulanacak. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 gün boyunca tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması geldi. İşte detaylar...