HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat
Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların bir anda 12 derece birden düşmesi ile kar havası yaşayan vatandaşlar haftasonu plan yapmadan önce "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu