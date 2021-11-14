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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların bir anda 12 derece birden düşmesi ile kar havası yaşayan vatandaşlar haftasonu plan yapmadan önce "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

14.11.2021 06:22 - Son Güncelleme: 14.11.2021 06:22
HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Gece saatlerine dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA