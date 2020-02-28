Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler
Türkiye'nin sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne, Kırklareli ve Ege sahillerine akın eden göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın çeşitli yerlerine geçiyor. Bazı mülteciler botlarla Yunan adalarına geçerken, bazıları ise Meriç Nehri'ni yüzerek karşıya geçiyor.
28.02.2020 17:11
- Son Güncelleme: 28.02.2020 17:11
Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen mülteciler, çeşitli yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MERİÇ'İ YÜZEREK GEÇTİLER
Yunanistan'ın sınır kapısını kapatmasının ardından bazı mülteciler buz gibi havaya aldırmadan hayatlarını tehlikeye atıp Meriç Nehri'ni yüzerek karşıya geçtiler.
GÖÇMEN GELİŞİ SÜRÜYOR
Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor.
İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı.
Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.