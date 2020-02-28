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Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

Türkiye'nin sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne, Kırklareli ve Ege sahillerine akın eden göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın çeşitli yerlerine geçiyor. Bazı mülteciler botlarla Yunan adalarına geçerken, bazıları ise Meriç Nehri'ni yüzerek karşıya geçiyor.

28.02.2020 17:11 - Son Güncelleme: 28.02.2020 17:11
Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen mülteciler, çeşitli yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

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Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

MERİÇ'İ YÜZEREK GEÇTİLER
Yunanistan'ın sınır kapısını kapatmasının ardından bazı mülteciler buz gibi havaya aldırmadan hayatlarını tehlikeye atıp Meriç Nehri'ni yüzerek karşıya geçtiler.

Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

GÖÇMEN GELİŞİ SÜRÜYOR
Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor.

Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı.

Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

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