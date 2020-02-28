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Mülteciler akın akın Yunanistan'a gidiyor! Meriç Nehrini yüzerek geçtiler

Türkiye'nin sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne, Kırklareli ve Ege sahillerine akın eden göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın çeşitli yerlerine geçiyor. Bazı mülteciler botlarla Yunan adalarına geçerken, bazıları ise Meriç Nehri'ni yüzerek karşıya geçiyor.

28.02.2020 17:11 - Son Güncelleme: 28.02.2020 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





