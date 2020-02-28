İşte 9 maddede İdlib!
İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hükümetten peş peşe açıklamalar gelirken Rusya'nın bölgedeki Türk askerleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, misliyle karşılık verildiği bölgede rejim güçlerinin bombalandığını aktardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SETA Dış Politika Araştırmacılarından Can Acun, "Türkiye bir yandan askeri caydırıcılığını muhafaza ederken, uluslararası bir koalisyon oluşturarak Rusya, İran ve rejime olan baskının artmasını sağlamaya çalışacak" ifadelerini kullandı. İşte 9 maddede İdlib…
1-Türkiye neden İdlip'te?
Muhalifler adına son kale konumunda olan İdlib, Rejim ve müttefiklerinin ülke sathındaki saldırılarından ötürü tüm siviller için bir sığınak oldu. Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı bölgede büyük bir insani kriz yaşanmaması, siyasal çözüm sürecinin devam edebilmesi ve Türkiye'nin ulusal çıkarları adına İdlib'teyiz. Buranın ele geçirilerek, muhaliflerin tamamen topraksızlaştırılması demek, siyasal çözüm umutlarının sonu, istikrarsız bir Suriye ve milyonlarca yeni mülteci demek...
2-Saldırıyı Esed rejimi mi gerçekleştirdi Rusya mı?
Saldırıyı her ne kadar rejim unsurları gerçekleştirmiş gözükse de Rusya'dan bağımsız bir şekilde yapılmış olması mümkün değil. İdlib'de Rusya ve rejim ordusu tamamen koordineli bir şekilde hareket etmekte. Ayrıca rejim hava kuvvetlerinin şuanda böyle bir saldırıyı doğrudan yapabilecek kapasite ve yeterliliği olmadığını biliyoruz.
3-Rusya'da gelen ilk açıklamada "Türk askerlerine biz saldırı düzenlemedik" denildi. Bu açıklama ne anlama geliyor?
Rusya, Türkiye'ye yönelik eylemlerini hep rejim üzerinden gerçekleştirerek doğrudan bir eskalasyondan ziyade dolaylı bir şekilde süreci yönetmeye çalıştı. Bu şekilde Türkiye'ye geri adım attırabileceğini düşündü. Ancak İdlib'deki Türk şehitlerinden yüzde yüz Rusya da sorumludur.
4-Son saldırı Türkiye/Rusya ilişkilerini nasıl etkileyecek?
Rusya, Türkiye gibi bir ülke müttefik olmanın değerinin farkına varamadı, miyop bir şekilde İdlib'e odaklandı ve maksimalist taleplerle attığı adımlarla son yıllarda var edilmiş Türk-Rus ilişkilerini ve ortak çıkarları büyük bir tehlikeye attı. Türkiye'yi hedef almanın maliyeti ile yüzleşecektir.