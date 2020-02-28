İşte 9 maddede İdlib!

2-Saldırıyı Esed rejimi mi gerçekleştirdi Rusya mı?

Saldırıyı her ne kadar rejim unsurları gerçekleştirmiş gözükse de Rusya'dan bağımsız bir şekilde yapılmış olması mümkün değil. İdlib'de Rusya ve rejim ordusu tamamen koordineli bir şekilde hareket etmekte. Ayrıca rejim hava kuvvetlerinin şuanda böyle bir saldırıyı doğrudan yapabilecek kapasite ve yeterliliği olmadığını biliyoruz.