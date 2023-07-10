Türkiye - İsveç ve NATO 3'lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü. Görüşme öncesi basına yansıyan karelerde Erdoğan ve Stoltenberg el sıkışırken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un köşede beklemesi dikkatlerden kaçmadı.
10.07.2023 18:27 - Son Güncelleme: 10.07.2023 18:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.
DİKKAT ÇEKEN KARE
Öte yandan görüşme öncesi basına yansıyan karelerde Erdoğan ve Stoltenberg el sıkışırken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un köşede beklemesi dikkatlerden kaçmadı.