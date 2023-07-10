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Türkiye - İsveç ve NATO 3'lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü. Görüşme öncesi basına yansıyan karelerde Erdoğan ve Stoltenberg el sıkışırken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un köşede beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
10.07.2023 18:27 - Son Güncelleme: 10.07.2023 18:27
Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.

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Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

3'LÜ GÖRÜŞME BAŞLADI




Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la üçlü görüşme yapıyor.

Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

İKİNCİ GÖRÜŞME AB KONSEYİ BAŞKANI İLE OLACAK

Başkan Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor.

Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

DİKKAT ÇEKEN KARE
Öte yandan görüşme öncesi basına yansıyan karelerde Erdoğan ve Stoltenberg el sıkışırken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un köşede beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

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