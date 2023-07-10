Türkiye - İsveç ve NATO 3’lü zirvesinde dikkat çeken kare: Ulf Kristersson uzaktan baktı!

İKİNCİ GÖRÜŞME AB KONSEYİ BAŞKANI İLE OLACAK

Başkan Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor.