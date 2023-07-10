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Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya'da! Çiçeklerle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan'a burada Türk vatandaşları ve medya çalışanları büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan konaklayacağı otelin girişinde endisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İşte o anlardan kameralara yansıyanlar...

10.07.2023 17:52 - Son Güncelleme: 10.07.2023 17:55
Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'e ulaştı.

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Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Kritik Nato Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'te yarın başlayacak. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele olacak.

Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Başkan Erdoğan liderler oturumunda konuşacak. Ayrıca zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.Başkan Erdoğan'a burada Türk vatandaşları ve medya yoğun ilgi gösterdi. Çiçeklerle karşılanan Erdoğan, anbean kameralarla takip edildi. Başkan Erdoğan konaklayacağı otelin girişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Öte yandan Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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