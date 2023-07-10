Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya'da! Çiçeklerle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan'a burada Türk vatandaşları ve medya çalışanları büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan konaklayacağı otelin girişinde endisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İşte o anlardan kameralara yansıyanlar...
10.07.2023 17:52 - Son Güncelleme: 10.07.2023 17:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'e ulaştı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.Başkan Erdoğan'a burada Türk vatandaşları ve medya yoğun ilgi gösterdi. Çiçeklerle karşılanan Erdoğan, anbean kameralarla takip edildi. Başkan Erdoğan konaklayacağı otelin girişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.