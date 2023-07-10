Başkan Erdoğan tarihi zirve için Litvanya’da! Çiçeklerle karşılandı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.Başkan Erdoğan'a burada Türk vatandaşları ve medya yoğun ilgi gösterdi. Çiçeklerle karşılanan Erdoğan, anbean kameralarla takip edildi. Başkan Erdoğan konaklayacağı otelin girişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.