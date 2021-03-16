Türkiye haklı çıktı! Ülkeler peş peşe AstraZeneca aşısı siparişlerini iptal ediyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü durdurmak için aşı tedarikine başlamadan hemen önce AstraZeneca'nın neden ucuz olduğu halde alınmadığı konusuna açıklık getirmiş, güvenilir bulmadıklarını söylemişti. Kanda pıhtılaşmaya yol açan AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını durduran ülke sayısının 21'e yükselmesi Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu ortaya çıkardı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçen aralıkta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti. Bazı bilim insanları bu açıklamasından dolayı Bakan Koca'yı 'güvenlik bilgilerinden habersiz' diyerek sert şekilde eleştirmişti. Ancak aradan geçen süreçte, aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da olduğu bir çok Avrupa ülkesi bu aşının kullanımını sağlık sıkıntıları nedeniyle geçici olarak durdurdu.
BAKAN KOCA ARALIK AYINDA UYARMIŞTI
Bakan Dr. Fahrettin Koca, Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Moderna ve AstraZeneca aşısını neden alamadık?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Moderna yurt dışına vermiyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Vatandaşıma, 'Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum' diyebileceğim bir aşı olma noktasında, daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi."
Bakan Koca'nın bu açıklamasına bazı bilim insanlarından tepkiler gelmişti. Aşıların güvenlik bilgilerinden habersiz olduğu ileri sürülen Bakan Koca, sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, şimdilerde Bakan Koca'yı doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. 'AstraZeneca' aşısının kullanımı İrlanda, Norveç, Endonezya, Avusturya, İzlanda, Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya'da geçici olarak durduruldu.