Türkiye haklı çıktı! Ülkeler peş peşe AstraZeneca aşısı siparişlerini iptal ediyor!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçen aralıkta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti. Bazı bilim insanları bu açıklamasından dolayı Bakan Koca'yı 'güvenlik bilgilerinden habersiz' diyerek sert şekilde eleştirmişti. Ancak aradan geçen süreçte, aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da olduğu bir çok Avrupa ülkesi bu aşının kullanımını sağlık sıkıntıları nedeniyle geçici olarak durdurdu.