HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümün yağmur ve kar yağışlarının etkisi altında kalacağını açıkladı. "Milyonların İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da Meteoroloji'den yapılan açıklama ile cevap buldu.