HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...
Son dakika haberleri… İstanbul'da son günlerdeki güneşli hava yerini daha soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Vatandaşlar hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji özellikle İstanbul ve Ankara'yı uyardı. Peki hangi illere yağmur hangi illere kar yağacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…
16.03.2021 13:48
- Son Güncelleme: 16.03.2021 14:13