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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Son dakika haberleri… İstanbul'da son günlerdeki güneşli hava yerini daha soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Vatandaşlar hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji özellikle İstanbul ve Ankara'yı uyardı. Peki hangi illere yağmur hangi illere kar yağacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

16.03.2021 13:48 - Son Güncelleme: 16.03.2021 14:13
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümün yağmur ve kar yağışlarının etkisi altında kalacağını açıkladı. "Milyonların İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da Meteoroloji'den yapılan açıklama ile cevap buldu.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

5 GÜNLÜK TAHMİN AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu onlarca il yağmur yağışı etkisi altında kalacak.

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Bugün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen yağmurun çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Çarşamba günü yurdun Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışının da etkili olacağı açıklandı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Perşembe günü ise tüm yurt yeniden yağışlı havanın etkisi altında olacak.

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? Sağanak, kar, fırtına...

Haftanın son gününde kesim kesim güneşli hava hakim olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur ve kar beklentisi var.